CubeSmart est une société immobilière auto-administrée et autogérée. Elle est engagée dans la propriété, l'exploitation, la gestion, l'acquisition et le développement de propriétés de self-stockage aux États-Unis. Elle possède 611 propriétés de self-stockage situées dans 24 états et dans le district de Columbia, contenant un total d'environ 44,1 millions de pieds carrés louables. Elle possède des magasins dans le District de Columbia et ses 24 États comprennent l'Arizona, la Californie, le Colorado, le Connecticut, la Floride, la Géorgie, l'Illinois, l'Indiana, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, la Caroline du Nord, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Rhode Island, la Caroline du Sud, le Tennessee, le Texas, l'Utah et la Virginie. Elle gère également 668 magasins pour des tiers, dont 77 magasins contenant un total d'environ 5,6 millions de pieds carrés nets louables dans le cadre de six entreprises immobilières non consolidées distinctes. Ses propriétés de self-stockage proposent des espaces de stockage à ses clients résidentiels et commerciaux.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé