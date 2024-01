Curtiss-Wright Corporation est une entreprise mondiale intégrée qui fournit des produits, des solutions et des services d'ingénierie principalement aux marchés de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que des technologies critiques sur les marchés de l'énergie commerciale, des procédés et de l'industrie. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : le secteur Aérospatial et industriel, qui comprend des entreprises proposant une offre diversifiée de produits et de services techniques destinés à des applications critiques, principalement sur les marchés de l'aérospatiale commerciale et de l'industrie générale ; le secteur Électronique de défense, qui comprend des entreprises proposant principalement des produits aux marchés de la défense et, dans une moindre mesure, au marché de l'aérospatiale commerciale ; et le secteur Naval et Énergie, qui comprend des entreprises proposant des produits au marché de la défense navale et, dans une moindre mesure, aux marchés de l'énergie et des procédés. Ses produits proposent, entre autres, des dispositifs électroniques de commande de l'accélérateur et de changement de vitesse, des produits de visée et de stabilisation de la tourelle.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense