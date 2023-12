CytoSorbents Corporation se consacre au traitement de maladies potentiellement mortelles en soins intensifs et en chirurgie cardiaque en purifiant le sang grâce à sa technologie d'adsorption des polymères. Son produit phare, CytoSorb, est un absorbeur extracorporel de cytokines, conçu pour réduire la tempête de cytokines ou le syndrome de libération de cytokines qui pourrait autrement provoquer une inflammation massive, la défaillance d'organes et la mort dans des maladies critiques courantes, telles que la septicémie, les brûlures, les traumatismes, les lésions pulmonaires, le syndrome de libération de cytokines dû à l'immunothérapie anticancéreuse et la pancréatite. Ses autres produits comprennent CytoSorb, VetResQ ciblant les animaux, DrugSorb-ATR, ECOS-300CY. Ses autres produits candidats en cours de développement, notamment CytoSorb XL, BetaSorb, ContrastSorb, DrugSorb, HemoDefend-RBC, HemoDefend-BGA, K+ontrol, consistent en une cartouche contenant des billes de polymères poreux adsorbants, bien que les polymères utilisés dans ces dispositifs soient physiquement différents.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés