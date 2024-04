Daimler Truck Holding AG est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de camions et de bus. L'activité s'organise autour de 4 pôles : - vente de camions moyens et lourds : marques Mercedes-Benz, Fuso, Freightliner, Western Star et BharatBenz ; - vente de bus urbains et d'autocars : marques Thomas Built, Fuso, BharatBenz, Mercedes-Benz et Setra ; - vente de châssis de bus : marques Thomas Built et Mercedes-Benz. - prestations de services financiers : prestations de financement, de leasing, de courtage d'assurance, etc. En outre, le groupe détient 50% de BFDA, société spécialisée dans la fabrication de camions sous la marque Auman. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (12,2%), Europe (20,7%), Etats-Unis (35,9%), Amérique du Nord (8,2%), Japon (6,1%), Asie (6,7%), Amérique Latine (6,3%) et autres (3,9%).

Secteur Véhicules et machines lourdes