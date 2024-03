Exposé des motifs

Le programme de renouvellement du Conseil d'Administration initié en juillet 2021, s'est clôturé par la nomination de Sanjiv MEHTA en qualité d'Administrateur, à compter du 1er juillet 2023. Danone dispose désormais d'un Conseil plus restreint (11 membres), plus indépendant et diversifié, avec un haut niveau d'expérience sectorielle et internationale.

Gilbert GHOSTINE et Lise KINGO avaient été cooptés en 2022 en remplacement d'Administrateurs démissionnaires pour la durée des mandats restant à courir de ces derniers, soit jusqu'à l'assemblée 2024. En conséquence, le Conseil d'Administration, vous propose de renouveler leurs deux mandats en qualité d'Administrateurs pour la durée statutaire de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Si ces résolutions sont adoptées par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration continuera de compter 11 membres (dont deux Administrateurs représentant les salariés), sa composition sera conforme à la politique de diversité établie par le Conseil, avec un taux d'indépendance de 89 %, un taux d'internationalisation élevé à 56 % et une proportion de femmes à 44 %.

Concernant Gilbert GHOSTINE

1. Compétences et expertises

Gilbert GHOSTINE, de nationalités libanaise et canadienne, est Administrateur depuis le 15 octobre 2022 et membre du Comité d'Audit depuis le 20 octobre 2022.

Au cours de sa carrière, Gilbert a notamment occupé, entre 1997 et 2014, au sein de la société Diageo, leader mondial des spiritueux, plusieurs postes de direction sur quatre continents. Il a également été, entre 2014 et 2023, Directeur Général de Firmenich, leader mondial de fragrance et d'arômes. Fort de ses diverses expertises notamment du marché de l'agroalimentaire et de ses compétences de direction générale, de ses connaissances en matière de responsabilité sociale de l'entreprise et de climat, Gilbert GHOSTINE contribue efficacement aux réflexions du Conseil.

2. Assiduité

En 2023, Gilbert GHOSTINE a participé à l'ensemble des réunions du Conseil, du Comité d'Audit ainsi que du Comité CSR.

3. Disponibilité

Gilbert GHOSTINE est par ailleurs Président du conseil d'administration de la société cotée SANDOZ. Il est également administrateur de la société non cotée FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS.

Conformément à sa politique interne, le Conseil d'Administration a examiné la situation de Gilbert GHOSTINE au regard de ses mandats et considère que ce dernier dispose de la disponibilité