Dave Inc. est spécialisée dans les services néobancaires et les technologies financières (fintech). La société a construit une plateforme de services financiers intégrée et entièrement numérique qui fournit à des millions d'Américains une variété de produits financiers. La société propose des avances de fonds par le biais de son produit phare ExtraCash à 0 % d'intérêt. Par l'intermédiaire de ses services bancaires, l'entreprise propose un service de compte courant numérique, intégré aux avances ExtraCash. Ses membres peuvent avoir accès à des outils pour construire une santé financière à long terme, tels que des comptes d'épargne-objectifs et des économies automatiques personnalisables sur les transactions de débit. Les produits ExtraCash et bancaires sont proposés par l'intermédiaire de son partenaire bancaire, Evolve Bank & Trust. Elle aide également ses membres à générer des revenus supplémentaires pour les dépenses ou les urgences grâce à son produit Side Hustle, dans le cadre duquel l'entreprise propose à ses membres des opportunités de travail supplémentaire, et grâce à son produit Surveys, dans le cadre duquel les membres peuvent gagner un revenu supplémentaire en répondant à des sondages.