Deckers Outdoor Corporation conçoit, commercialise et distribue des chaussures, des vêtements et des accessoires conçus à la fois pour un usage quotidien et décontracté et pour des activités de haute performance. Ses segments comprennent la marque UGG, la marque HOKA, la marque Teva, la marque Sanuk, les autres marques et le Direct-to-Consumer (DTC). Le segment de la marque UGG propose des chaussures, des vêtements et des accessoires haut de gamme avec une offre de produits élargie. Les produits de la marque HOKA comprennent des chaussures de course, de trail, de randonnée, de fitness et de style de vie. Le segment de marque Teva est engagé dans une marque de style de vie extérieur multi-catégories proposant une gamme de produits de performance, décontractés et de style de vie de trail. La marque Sanuk est une marque de style de vie présente dans les catégories de chaussures et de sandales décontractées. Le segment des autres marques comprend la marque Koolaburra, qui est une ligne de chaussures décontractées utilisant des matériaux en peluche. Le segment vend principalement aux États-Unis et au Canada. Le segment DTC comprend les activités de commerce électronique et de vente au détail.

Secteur Chaussures