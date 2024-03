Delcath Systems, Inc. est une société d'oncologie interventionnelle. La société se concentre sur le traitement des cancers du foie primaires et métastatiques. Les produits brevetés de la société, le kit HEPZATO (chlorhydrate de melphalan pour injection/système d'administration hépatique) et le système d'administration hépatique CHEMOSAT pour la perfusion hépatique percutanée (PHP) au melphalan, sont conçus pour administrer une chimiothérapie à haute dose au foie tout en contrôlant l'exposition systémique et les effets secondaires associés au cours d'une procédure PHP. Le kit HEPZATO est composé du médicament chimiothérapeutique melphalan et du système d'administration hépatique (HDS) exclusif de Delcath. En Europe, la configuration du HDS est réglementée en tant que dispositif médical de classe III et est vendue sous le nom de CHEMOSAT Hepatic Delivery System for Melphalan (CHEMOSAT), où elle a été utilisée dans la conduite de procédures de perfusion hépatique percutanée dans des centres médicaux pour traiter une gamme de cancers du foie.