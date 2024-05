Despegar.com Corp est une société de voyage en ligne basée en Argentine. Elle propose une large gamme de produits de voyage, notamment des billets d'avion, des forfaits de voyage, des réservations d'hôtel et d'autres produits de voyage. Elle organise ses activités en deux segments : Air, qui consiste en la vente de billets d'avion, et Forfaits, hôtels et autres produits de voyage, qui consiste en des forfaits de voyage, ainsi qu'en la vente autonome de chambres d'hôtel, de locations de voiture, de billets d'autobus, de billets de croisière, d'assurances de voyage et de services de destination. La place de marché unique de la société permet à des millions d'utilisateurs de trouver, de comparer, de planifier et d'acheter facilement des services et des produits de voyage par le biais de ses sites web et de ses applications mobiles. La société possède et exploite deux marques : Despegar, sa marque mondiale, et Decolar, sa marque brésilienne. Elle est présente en Amérique latine dans 20 pays.

Secteur Loisirs et détente