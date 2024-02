Domino's Pizza Enterprises Limited est une société basée en Australie, qui exploite des points de vente au détail et des services de franchise. La société opère à travers trois segments : Australie/Nouvelle-Zélande (ANZ), Europe et Asie. Le menu de la société comprend les pizzas Domino's, y compris les pizzas Premium, les pizzas traditionnelles, la gamme Value Max, la gamme Value-Large, la gamme Value-Extra Large, la gamme Value-Mini, la gamme Impossible Pizza, la gamme Vegan, la gamme Make Your Own, y compris Designa 4 Toppings et Half 'n' Half ; et les accompagnements, y compris les accompagnements salés et les accompagnements au poulet. La société propose également des boissons et des shakes, notamment le Choc Brownie Thickshake, le Choc Brownie Thickshake avec crème, le Red Velvet Thickshake, le Red Velvet Thickshake avec crème, le Malted Vanilla Thickshake, le Malted Vanilla Thickshake avec crème, le Salted Caramel Thickshake, le Salted Caramel Thickshake avec crème, le Chocolate Malt Thickshake, le Chocolate Malt Thickshake avec crème, et d'autres encore.

Secteur Restaurants et bars