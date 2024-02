Doximity, Inc. fournit une plateforme numérique pour les professionnels de la santé aux États-Unis. La plateforme de l'entreprise, basée sur le cloud, fournit des outils à ses membres, qui les aident à collaborer avec leurs collègues, à coordonner les soins aux patients, à effectuer des visites virtuelles aux patients, à se tenir au courant de l'actualité médicale et de la recherche, et à gérer leur carrière. L'entreprise soutient les médecins dans la pratique de la médecine avec des outils mobiles et de flux de travail clinique, tels que la télésanté vocale et vidéo, la messagerie sécurisée et la télécopie numérique. La plateforme de la société offre des solutions de marketing, de recrutement et de télésanté. Ses solutions de marketing permettent aux clients du secteur pharmaceutique et des systèmes de santé d'obtenir du contenu, des services et des connexions avec des professionnels de la santé par le biais d'une variété de modules. Ses solutions de recrutement offrent des capacités de recrutement numérique aux systèmes de santé et aux cabinets de recrutement médical. Ses solutions de télésanté consistent en des outils logiciels comprenant des composeurs vocaux et vidéo, conçus pour mettre en relation les patients et les prestataires de soins.

Secteur Internet