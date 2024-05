DXC Technology Company est une société mondiale de services informatiques. La société aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les nuages publics, privés et hybrides. Ses segments comprennent Global Business Services (GBS) et Global Infrastructure Services (GIS). Le segment GBS fournit des solutions technologiques qui aident ses clients à relever leurs défis commerciaux et à accélérer les transformations adaptées au secteur d'activité et aux objectifs spécifiques de chaque client. Les offres GBS comprennent des services d'analyse et d'ingénierie, des applications, des logiciels d'assurance et des services de processus d'entreprise. Le segment GIS propose un portefeuille d'offres technologiques qui fournissent des résultats prévisibles et mesurables tout en réduisant les risques commerciaux et les coûts opérationnels pour les clients. Les offres GIS comprennent la sécurité, l'infrastructure en nuage et l'externalisation des technologies de l'information (ITO), ainsi que les lieux de travail modernes.

Secteur Services et conseils en informatique