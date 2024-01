Enova International, Inc. est une société de technologie et d'analyse qui se concentre sur la fourniture de services financiers en ligne. La société propose ou organise des prêts ou des tirages sur des lignes de crédit aux consommateurs dans 37 États des États-Unis et au Brésil. Elle propose également des financements aux petites entreprises dans les 50 États et à Washington D.C. aux États-Unis. Ses clients comprennent les divers consommateurs et petites entreprises qui ont des comptes bancaires mais utilisent des services financiers alternatifs en raison de leur accès limité au crédit plus traditionnel des banques, des sociétés de cartes de crédit et d'autres créanciers. Les produits et services de la société comprennent des prêts à tempérament, des comptes de ligne de crédit, des accords d'achat de créances, le programme CSO et des programmes bancaires. La société propose ou organise des prêts aux consommateurs sous les noms de CashNetUSA et NetCredit, Simplic. Elle propose également des financements aux petites entreprises sous les noms de OnDeck, Headway Capital et The Business Backer.

Indices liés Russell 2000