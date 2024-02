Evolution Mining Limited est une société minière aurifère basée en Australie. La société exploite cinq mines en propriété exclusive, à savoir Cowal en Nouvelle-Galles du Sud, Mungari en Australie occidentale, Mt Rawdon et Ernest Henry dans le Queensland, et Red Lake en Ontario, au Canada. L'exploitation Cowal est une exploitation aurifère à ciel ouvert située à environ 350 kilomètres (km) à l'ouest de Sydney. L'exploitation de Cowal est située dans le Bland Shire. L'opération Mungari est située à environ 600 km à l'est de Perth et à 20 km à l'ouest de Kalgoorlie en Australie occidentale. L'opération Mt Rawdon est située à environ 75 km au sud-ouest de Bundaberg, dans le Queensland. L'exploitation de cuivre et d'or d'Ernest Henry est un actif à grande échelle et à longue durée de vie, qui est situé à environ 38 km au nord-est de Cloncurry, dans le Queensland. L'exploitation de Red Lake est une mine d'or souterraine dans le nord-ouest de l'Ontario et est située dans l'un des camps aurifères archéens les plus riches du Canada. La société a produit environ 640 275 onces d'or.

Secteur Or