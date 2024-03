Fathom Holdings Inc. est une société de courtage immobilier basée sur la technologie en nuage. La société opère à travers trois segments : Real Estate Brokerage, Mortgage et Technology. Par l'intermédiaire de son secteur Real Estate Brokerage, la société fournit des services de courtage immobilier. Par l'intermédiaire de son secteur hypothécaire, la société fournit des services de montage de prêts résidentiels et de souscription. Par l'intermédiaire de son secteur Technologie, la société fournit des solutions SaaS (Software as a Service) et des services d'exploration de données pour des clients tiers et développe sa plateforme intelliAgent à l'usage des agents immobiliers de la société. Elle intègre le courtage résidentiel, l'hypothèque, le titre, l'assurance et les offres SaaS aux courtiers et aux agents par le biais de son logiciel basé sur le nuage, intelliAgent. Les marques de la société comprennent Fathom Realty, Dagley Insurance, Encompass Lending, intelliAgent, LiveBy, Real Results et Verus Title. La société opère dans environ 37 États, y compris le district de Columbia.

Secteur Services immobiliers