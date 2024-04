Fennec Pharmaceuticals Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial qui se concentre sur son produit candidat PEDMARK. La société vend son produit par l'intermédiaire d'une équipe de terrain, comprenant des spécialistes régionaux en oncologie pédiatrique et des liaisons scientifiques médicales qui aident à éduquer les communautés médicales et les patients sur l'ototoxicité induite par le cisplatine et sur ses programmes soutenant l'accès des patients à PEDMARK. PEDMARK est une thérapie approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) pour réduire le risque d'ototoxicité associé au traitement au cisplatine chez les patients pédiatriques atteints de tumeurs solides localisées et non métastatiques. Il s'agit d'une formulation de thiosulfate de sodium en flacons unidoses prêts à l'emploi pour une utilisation intraveineuse chez les patients pédiatriques. PEDMARK est un agent thérapeutique avec un paradigme de dosage, à travers deux études cliniques de phase III ouvertes et randomisées, le protocole ACCL0431 du Clinical Oncology Group (COG) et SIOPEL 6.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale