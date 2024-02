Quelque 290 000 travailleurs finlandais entameront jeudi deux jours de grève pour protester contre les réformes du marché du travail prévues par le gouvernement de droite et les coupes envisagées dans le système de protection sociale.

Les entreprises et les syndicats ont déclaré que les grèves de jeudi et vendredi devraient interrompre une grande partie du trafic aérien finlandais, affecter la production des raffineries de pétrole et fermer de nombreux magasins, usines et jardins d'enfants.

"Le plan du gouvernement est d'une grande froideur. D'abord, le droit de grève sera sévèrement limité, puis des coupes sombres seront imposées", a déclaré à Reuters Jarkko Eloranta, président de la plus grande association syndicale finlandaise, la SAK.

Ces derniers mois, les syndicats ont protesté contre les projets du gouvernement visant à favoriser les accords de travail locaux au détriment des négociations centralisées, à limiter les grèves politiques et à faciliter la résiliation des contrats de travail.

Les syndicats ont déclaré qu'ils étaient prêts à mener un long combat si nécessaire, menaçant de recourir à de nouvelles actions de grève si le gouvernement, qui est entré en fonction l'année dernière, ne fait pas marche arrière.

Ce dernier persiste cependant à affirmer que la Finlande doit stimuler la productivité et réduire son déficit budgétaire.

Le lobby industriel EK et le gouvernement ont également critiqué les grèves, affirmant que les changements sont nécessaires pour amener l'économie finlandaise au même niveau que des pays comparables tels que la Suède voisine.

"Les réformes sont nécessaires et les syndicats n'ont proposé aucune alternative pour corriger notre situation économique alarmante", a déclaré Jyri Hakamies, directeur général de l'EK, dans un communiqué.

Les grévistes représentent environ 13 % des 2,29 millions de personnes employées en Finlande, selon les statistiques officielles de 2023.

La compagnie aérienne finlandaise Finnair a déclaré lundi qu'elle annulerait quelque 550 vols en raison de la grève, tandis que la raffinerie de Porvoo du producteur de carburant Neste fournira moins d'essence et de diesel pendant environ une semaine.

L'Akava, le syndicat faîtier des travailleurs de l'enseignement supérieur, a exhorté le gouvernement à ne pas abandonner la tradition finlandaise de négociation.

"Après cette action politique, le gouvernement est maintenant contraint de se demander si les syndicats vont continuer et quelle sera l'ampleur de leur action", a déclaré Jyrki Kemppainen, responsable de la communication de l'Akava. (Reportage d'Essi Lehto, édition de Terje Solsvik, Anne Kauranen et Kylie MacLellan)