FirstCash Holdings, Inc. est un exploitant de magasins de prêts sur gages aux États-Unis et en Amérique latine. La société est également un fournisseur de solutions de paiement au point de vente (POS) axées sur la technologie et destinées aux consommateurs dont le crédit est limité. Les segments de la société comprennent le prêt sur gage aux États-Unis, le prêt sur gage en Amérique latine et les solutions de paiement aux points de vente de détail. Le secteur du prêt sur gage aux États-Unis comprend toutes les opérations de prêt sur gage aux États-Unis et le secteur du prêt sur gage en Amérique latine comprend toutes les opérations de prêt sur gage au Mexique, au Guatemala, en Colombie et au Salvador. Ses magasins de prêts sur gages aident les clients à répondre à leurs besoins de liquidités à court terme en leur accordant des prêts sur gages sans recours et en achetant des marchandises directement auprès d'eux. Le secteur des solutions de paiement au détail sur le lieu de vente comprend les activités d'AFF aux États-Unis et à Porto Rico. Le segment des solutions de paiement aux points de vente se concentre sur la fourniture d'options de paiement de type location-vente et financement de détail à travers un large réseau de partenaires commerçants traditionnels et de commerce électronique.

