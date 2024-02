FirstEnergy a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, la baisse des coûts ayant permis à la compagnie d'électricité de compenser la faible demande d'électricité due à une météo plus clémente que prévu.

L'entreprise basée à Akron, dans l'Ohio, qui dessert plus de six millions de clients dans les régions du Midwest et du Mid-Atlantic, a annoncé un programme d'investissement de 26 milliards de dollars entre 2024 et 2028, axé sur les investissements dans le réseau électrique.

Au quatrième trimestre, les dépenses d'exploitation totales sont tombées à 2,58 milliards de dollars, contre 2,78 milliards de dollars un an plus tôt.

Toutefois, le total des livraisons a diminué de 1,3 % en glissement annuel, et l'utilisation résidentielle a chuté de 4,9 %, le temps plus doux dans les zones de service ayant pesé sur la demande.

Les analystes avaient signalé que le temps doux au cours de la période de référence constituait un vent contraire majeur pour les services publics dans les régions du Midwest et du Mid-Atlantic.

La société prévoit également des bénéfices annuels compris entre 1,5 et 1,62 milliard de dollars, soit entre 2,61 et 2,81 dollars par action, alors que les analystes tablaient sur 1,59 milliard de dollars, soit 2,68 dollars par action.

Ses homologues NextEra Energy et Xcel Energy ont enregistré une hausse de leurs bénéfices pour le trimestre clos le 31 décembre, bénéficiant également d'une baisse des coûts.

Sur une base ajustée, l'entreprise a gagné 62 cents par action au quatrième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 59 cents par action, selon les données de LSEG. (Reportage de Vallari Srivastava à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid)