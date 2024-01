FLORENTAISE: Notre usine de Lavilledieu accueille une nouvelle ligne automatisée de mélange de terreau et double la capacité de mélange du site !

Notre usine de Lavilledieu accueille une nouvelle ligne automatisée de mélange de terreau et double la capacité de mélange du site !

Florentaise poursuit sa quête d’excellence et d’innovation, réaffirmant son engagement en matière de qualité, la durabilité et la satisfaction de ses clients. En exemple, l’installation de notre nouvelle ligne automatisée de mélange de terreau, alliant rapidité, précision avec un impact environnemental positif. Cet outil industriel plus capacitaire permettra à Florentaise de répondre mieux et plus vite à la demande de ses clients et à la hausse attendue des volumes commercialisés.

En juin 2022, notre site de Lavilledieu subissait un incendie, ravageant une partie des bâtiments de production. Grâce à l’investissement continu de nos salariés ardéchois et le soutien des autres sites Florentaise, l’usine s’est très vite relevée pour continuer à produire.

Un an et demi après, c’est déjà le temps de la reconstruction et de la modernisation. En ce début d’année, une nouvelle ligne de mélange automatisée a été installée et les premiers mélanges de terreaux en sont déjà issus.

Cette nouvelle ligne apporte de nombreux avantages :

Une production plus rapide : elle nous permet de répondre plus efficacement aux besoins de nos clients,

Une précision inégalée : la technologie avancée utilisée garantit une constance et une qualité optimale dans nos mélanges,

Une flexibilité améliorée : une production plus souple et encore plus adaptable,

Une adaptation aux produits innovants : ce sont 18 composants qui peuvent être utilisés simultanément dont les matières premières et biostimulants exclusifs de Florentaise.

Ce projet se déroule en deux phases :

La première , avec la mise en route de cette nouvelle ligne de mélange automatisée , comprenant un crible en début de ligne, pour améliorer la précision du calibrage dans nos produits, ainsi qu’un contrôleur automatique de densité, afin d’être toujours plus régulier et précis dans nos analyses.

La deuxième phase prévoit une mise en lien avec nos lignes de conditionnement , assurant une alimentation directe et automatisée et optimisant encore davantage notre efficacité opérationnelle.

En termes de chiffres :

Notre capacité de production atteindra environ 250 m3 de terreaupar heure, doublant ainsi la capacité de mélange du site.

De plus, avec l’installation début 2024 d’une nouvelle ligne d’ensachage, nous augmenterons notre capacité de conditionnement de 40 à 50%, sur ce site.

Ce projet a également un impact environnemental positif, réduisant significativementl’utilisation de nos chargeuses et de leur carburant par 3, ce qui le rend non seulement économique, mais aussi écologique.

Ces investissements amélioreront les conditions de travail de nos opérateurs, en réduisant les tâches manuelles, pour leur permettre de se concentrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée.

Nous sommes convaincus que ces améliorations renforceront notre position sur le marché, pour un meilleur service de nos clients, tout en réduisant notre impact environnemental.

