Fluence Energy, Inc. est un fournisseur de produits et de services de stockage d'énergie et d'applications numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour les énergies renouvelables et le stockage. Les produits de stockage d'énergie de la société sont construits sur sa pile technologique (Tech Stack), qui combine son matériel modulaire fabriqué en usine (Fluence Cube) avec un système de contrôle basé sur la périphérie (Fluence OS). Ses offres de services comprennent des services de livraison et des services opérationnels récurrents, ainsi que des services de structuration du financement, tels que le stockage d'énergie en tant que service (ESaaS). La plateforme numérique Fluence IQ de la société comprend Fluence Mosaic, qui permet d'optimiser les offres de marché basées sur l'IA pour les actifs solaires, éoliens et de stockage d'énergie, y compris les systèmes de stockage d'énergie non Fluence. Ses produits de stockage d'énergie comprennent Gridstack, Sunstack, Edgestack et Ultrastack. Elle propose également quatre offres de services opérationnels : Guided Services, Shared Services, Complete Services et Asset Management.

Secteur Equipements et composants électriques