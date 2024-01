Communiqué officiel de FORRESTER RESEARCH, INC.

La région Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide ; six pays qui devraient enregistrer la plus forte croissance du PIB sont en Asie

Le rapport Global Tech Market Forecast, 2023 To 2027 de Forrester (Nasdaq : FORR) révèle qu’à mesure que les conditions économiques s’améliorent, les dépenses technologiques progresseront de 5,3% en 2024, un chiffre en hausse par rapport aux 3,5 % de 2023. Deux facteurs contribueront principalement à cette croissance : des dépenses en hausse dans les logiciels et les services informatiques, notamment dans l’IA générative (genAI), le cloud, la sécurité et le numérique, ainsi que la croissance économique dans la région Asie-Pacifique. D’ici 2027, les logiciels et les services informatiques capteront 69 % des dépenses technologiques mondiales, les investissements dans les logiciels d’IA générative devant atteindre 227 milliards de dollars d’ici 2030 avec un taux de croissance annuel composé de 36 %. Les pays asiatiques, en particulier l’Inde, les Philippines, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie et la Chine, connaîtront en 2024 la croissance la plus rapide des dépenses technologiques.

Les dépenses technologiques mondiales devraient atteindre 4,7 billions de dollars en 2024, avec une croissance dans toutes les régions :

La région Asie-Pacifique connaîtra une croissance de 5,7 %. L’Inde est l’un des plus gros exportateurs de services technologiques : les exportations informatiques atteindront 194 milliards de dollars en 2023, et les revenus totaux du secteur des technologies et des services pourraient atteindre 350 milliards de dollars d’ici 2025.

L'Inde est l'un des plus gros exportateurs de services technologiques : les exportations informatiques atteindront 194 milliards de dollars en 2023, et les revenus totaux du secteur des technologies et des services pourraient atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2025.

L'Amérique du Nord connaîtra une croissance de 5,4 %. Les logiciels et les services informatiques capteront 60 % des dépenses technologiques américaines en 2027, un chiffre en hausse par rapport aux 53 % de 2018. Les services financiers et la santé enregistreront la croissance la plus rapide des dépenses technologiques en 2024, avec une croissance plus modeste dans le commerce de détail, la fabrication, les transports et la logistique. L'Europe connaîtra une croissance de 5,1 %. Après une année 2023 difficile, l'économie européenne se redressera en 2024 pour croître à un rythme presque deux fois plus important que l'année précédente. Sur le plus long terme, les dépenses technologiques en Europe enregistreront une croissance de 5,1 à 5,7 % entre 2024 et 2027, favorisée par une maturité numérique des entreprises supérieure et par une adoption plus avancée de la cybersécurité.

« Les entreprises de technologie ont été confrontées à d'importantes difficultés économiques au cours de l’année écoulée, mais 2024 offre de meilleures perspectives », a déclaré Michael O’Grady, analyste principal des prévisions chez Forrester. « L’Asie affichera la croissance économique la plus rapide en raison du marché des exportations informatiques en pleine croissance de l’Inde, ainsi que d’importants investissements dans l’innovation technologique. De même, aux États-Unis, d’importants investissements dans les technologies émergentes, via le développement de trois organismes principaux dans le cadre de la loi CHIPS and Science, favoriseront la croissance des dépenses dans les technologies des combustibles. En Europe, des investissements accrus dans la cybersécurité et le Plan coordonné sur l'intelligence artificielle (IA) de l’UE contribueront au rebond de la région. La demande pour des solutions Cloud et d’IA étant forte dans toutes les régions, l’IA générative devrait stimuler le marché de la technologie au cours des trois prochaines années. »

Ressources :

Lisez le rapport Global Tech Market Forecast, 2023 To 2027 de Forrester (accès client requis).

de Forrester (accès client requis). Apprenez-en plus sur le rapport Global Tech Market Forecast, 2023 To 2027 de Forrester dans ce blogue .

. Lisez le rapport US Tech Market Forecast, 2023 To 2027 de Forrester (accès client requis).

de Forrester (accès client requis). Apprenez-en plus sur le rapport US Tech Market Forecast, 2023 To 2027 de Forrester dans ce blogue .

. Lisez le rapport European Tech Market Forecast, 2023 To 2027 de Forrester (accès client requis).

de Forrester (accès client requis). Apprenez-en plus sur le rapport European Tech Market Forecast, 2023 To 2027de Forrester dans ce blogue .

