Le N°2 européen du nautisme a présenté ce 17 janvier ses perspectives 2024 aux investisseurs. Nous en avons profité pour interroger son Directeur Général, Nicolas Gardies, alors que les investisseurs se montrent très prudents sur la capacité des chantiers nautiques à poursuivre à court terme une trajectoire de croissance dopée en sortie de crise sanitaire.

Nicolas Gardies, quel message avez-vous fait passer aux investisseurs ce mercredi ?

"Un message de confiance dans l’avenir du Groupe Fountaine Pajot. Nous poursuivons le plan Odysséa 2024 avec succès, tant en termes d’activité, d’investissement que de retour sur investissement pour les actionnaires et les salariés qui bénéficient de niveaux de participation et d’intéressement au plus haut en cohérence avec de bons résultats opérationnels. Le niveau d’investissements record que nous avons budgété prévu pour 2023/2024, 16 M€ contre environ 10 M€ par an ces dernières années, témoigne de cette confiance dans le succès de nos bateaux auprès de notre clientèle."

L’industrie nautique est cyclique par nature et les investisseurs sont sceptiques sur la poursuite de votre trajectoire de croissance, il suffit de regarder les ratios de valorisation du Groupe en Bourse pour s’en rendre compte. Sur quoi fondez-vous votre confiance dans la poursuite de croissance de l’activité dans les années à venir alors que le cycle affecte déjà certains modèles chez vos confrères ?

"D’une part, délivrer notre carnet de commandes très élevé avec un effectif en légère hausse tout en réalisant des gains de productivité doit nous permettre de dégager au minimum 10% de croissance organique cette année. Au-delà, nous nous employons, en lançant de nouveaux modèles, à renouveler notre carnet de commandes en offrant à notre clientèle, constituée majoritairement de particuliers, les produits correspondant à leurs attentes via les bons réseaux de distribution. Deux exemples illustrent ce dernier point : l’acquisition en 2023 d’un réseau d’agences et de bases de location sur l’ensemble du territoire américain et le partenariat exclusif signé il y a quelques mois par Dufour Yacht avec le loueur américain Sunsail-Moorings sur la fourniture de monocoques. Ce dernier scelle une collaboration de long terme portant dans un premier temps sur la fourniture de 25 bateaux par an d’une valeur de l’ordre de 250 K€ sachant que la flotte de monocoques de ce client avoisine les 500 bateaux. Concernant le chantier Fountaine Pajot, le nouveau segment des yachts constitue un véritable relais de croissance puisque nous enregistrons déjà une dizaine de commandes de bateaux de 80 pieds dont le prix de vente peut avoisiner 7 M€ pièce. Enfin, notre gamme Smart Electric monte en puissance avec 1 vente en 2021/2022, 6 en 2022/2023 et une quinzaine attendue en 2023/2024."

Plus de 5 ans après l’intégration de Dufour Yachts, où en êtes-vous du redressement de la rentabilité du chantier ?

"Dufour Yacht a connu une croissance de 34% en 2022/2023 pour atteindre près de 80 M€ de chiffre d’affaires. Cependant, l’exécution n’est pas totalement satisfaisante et la rentabilité opérationnelle n’est que légèrement positive, pour un résultat net à l’équilibre. Logiquement, avec la croissance attendue sur cette filiale cette année et des progrès en matière d’organisation, les résultats devraient s’améliorer. Néanmoins, par prudence et compte tenu du retard sur le business plan projeté au moment de l’acquisition, nous avons décidé de déprécier à hauteur de 13 M€ les survaleurs sur cette filiale. Cette écriture comptable n’a pas d’incidence sur les flux de trésorerie ni notre niveau d’imposition. Accessoirement, Le report déficitaire de cette filiale s’élève à 32,5 M€."

Comment évolue votre contrat de sous-traitance avec le chantier bordelais Couach ?

"Après quelques retards au démarrage, nous sommes en phase de rattrapage et la production devrait atteindre sur l’exercice l’objectif de 25 à 30 bateaux, soit un doublement des cadences."

L’auteur de cet article est actionnaire de la société à titre personnel.