Freshworks Inc. est une société de développement de logiciels qui fournit des produits modernes de type logiciel-service (SaaS). Elle propose des solutions pour l'expérience client (CX), la gestion des services informatiques (ITSM), la gestion de la relation client (CRM), les ventes et le marketing, et la gestion des ressources humaines (HR). Ses produits CX comprennent Freshdesk Support Desk, Freshdesk Contact Center, Freshdesk Omnichannel Suite et Freshdesk Customer Success. Ses produits de vente et de marketing comprennent Freshsales, Freshmarketer et Freshsales Suite. Son produit ITSM, Freshservice, est une solution de gestion des services qui intègre plusieurs technologies traditionnellement disparates, telles que la gestion des services informatiques, la gestion des opérations informatiques, la gestion des actifs informatiques, la gestion des projets et des portefeuilles, et la gestion des services d'entreprise, en une seule solution unifiée. Sa plateforme Freshworks Neo fournit des services partagés qui permettent de lancer de nouveaux produits.

Secteur Logiciels