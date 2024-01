Gartner, Inc. est spécialisé dans les prestations d'études et de conseil dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de recherches et d'études (84,1%) : réalisation d'analyses, d'évaluations de marchés, et publication de recherches afin d'aider les clients à avoir une bonne visibilité sur le marché et à sélectionner les fournisseurs de produits ou de services les mieux adaptés à leurs besoins ; - prestations de conseil (8,8%) : prestations de conseil dans le choix et la mise en oeuvre de projets informatiques, en stratégie de marketing numérique, en développement et réalisation d'architectures de systèmes d'information, en projets de transformation numérique, etc. ; - organisation de congrès, de conférences et d'expositions (7,1%). A fin 2022, le groupe compte environ 2 500 analystes et conseillers dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (66,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (22,5%) et autres (11,4%).

Secteur Services et conseils en informatique