Global Unichip Corporation est une société basée à Taïwan dont l'activité principale est la recherche et le développement, la production, le test et la vente de circuits intégrés à application spécifique (ASIC) et de plaquettes. Les circuits intégrés à application spécifique (ASIC) et les plaquettes sont utilisés pour la production, l'emballage et le test de plaquettes sur mesure. La société est également engagée dans la fourniture de services techniques liés aux produits et commandés par les clients. En outre, la société est également engagée dans la fourniture de services de soutien technologique et de consultation liés aux produits.