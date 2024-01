La société taïwanaise GlobalWafers Co Ltd a déclaré mercredi qu'elle avait entièrement repris la production dans ses usines japonaises après avoir suspendu ses activités à la suite d'un fort tremblement de terre qui a frappé la péninsule de Noto au Japon le jour du Nouvel An.

Dans une déclaration à la bourse de Taipei, l'entreprise a indiqué qu'elle possédait cinq usines au Japon, dont deux à Niigata, qui fait partie de la zone touchée par le tremblement de terre.

GlobalWafers a indiqué qu'elle avait suspendu ses activités lundi et mardi pour procéder à des inspections, mais qu'elle n'avait constaté aucun dommage et que les travaux avaient repris.

Elle a ajouté qu'elle ne pensait pas que cette suspension aurait un impact majeur sur ses finances.

GlobalWafers est l'un des plus grands producteurs mondiaux de plaquettes de silicium utilisées pour fabriquer des semi-conducteurs et l'un des principaux fournisseurs de TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde. (Reportage de Faith Hung et Ben Blanchard ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)