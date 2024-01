GlucoTrack, Inc. est une société de dispositifs médicaux qui se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de nouvelles technologies destinées aux personnes atteintes de diabète et de prédiabète. La société développe deux produits : un moniteur de glucose non invasif destiné aux personnes atteintes de diabète de type II et de prédiabète, et un moniteur de glucose continu implantable destiné aux personnes atteintes de diabète de type I et de diabète de type II insulinodépendant. Le GlucoTrack de la société est un dispositif de surveillance du glucose non invasif conçu pour aider les diabétiques et les prédiabétiques à obtenir des mesures de leur taux de glucose sans avoir recours aux dispositifs conventionnels (invasifs) de mesure au doigt. L'entreprise est également engagée dans le développement d'un moniteur de glucose continu implantable destiné aux patients atteints de diabète de type I ainsi qu'aux patients insulino-dépendants de type II. Elle développe ses propres applications compagnons et des solutions basées sur l'informatique en nuage afin d'offrir une plateforme efficace pour fournir des outils personnalisés en temps réel, basés sur des données, afin d'aider l'utilisateur à gérer son diabète.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale