Golden Entertainment, Inc. possède et exploite une plateforme de divertissement diversifiée, composée d'un portefeuille d'actifs de jeux et d'hospitalité qui se concentre sur les opérations de casino et de taverne de marque. La société exploite plus de 5 600 machines à sous, plus de 100 jeux de table et plus de 6 000 chambres d'hôtel. Elle possède environ huit casinos et 69 tavernes au Nevada. Les segments de la société comprennent Nevada Casino Resorts, Nevada Locals Casinos et Nevada Tavern. Le segment Nevada Casino Resorts consiste en des casinos de destination offrant une variété de points de vente de nourriture et de boissons, de lieux de divertissement et d'autres commodités. Le segment Nevada Locals Casinos est constitué de casinos qui s'adressent à une clientèle locale vivant généralement dans un rayon de cinq miles. Le segment des tavernes du Nevada comprend des tavernes de marque, où la société contrôle les activités de restauration et les machines à sous situées dans la taverne.

Secteur Casinos et jeux