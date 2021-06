Groupe Ldlc : LDLC VR EXPERIENCE : LE GROUPE LDLC OUVRE UNE SALLE DÉDIÉE À LA RÉALITÉ VIRTUELLE À DARDILLY (69)

LIMONEST, LE 10 JUIN 2021

Toujours en quête de nouveaux projets et défis, le Groupe LDLC ouvre les portes ce 9 juin 2021, d'une salle de jeux en Réalité Virtuelle. Implantée à Dardilly, tout près de Lyon, cet espace baptisé LDLC VR EXPERIENCE invite tous les amateurs de VR à tenter l'aventure au sein de ce nouveau complexe de 300m2, 100% dédié à la détente et au divertissement ! Le Groupe LDLC connait bien l'univers de la Réalité Virtuelle puisque depuis 2020 il possède son propre studio de création de jeux en VR, LDLC VR Studio, qui sera désormais rattaché à la salle.



LDLC VR EXPERIENCE : Bienvenue dans un nouveau monde !

Entre amis, en couple, en famille ou tout simplement seul, LDLC VR EXPERIENCE s'adresse à tous les passionnés de jeux vidéos et plus largement à tous ceux qui souhaitent faire l'expérience d'un monde nouveau. LDLC VR EXPERIENCE propose de la Réalité Virtuelle statique, dites en « Pod », et en mouvement, dites « Free Roaming », pour tous les âges !

La salle s'organise autour de :

1 salle de Free-Roaming – Durée : 1h - Ici, 4 à 6 joueurs, équipés d'un casque de Réalité Virtuelle et d'un PC embarqué, évoluent librement au sein d'un espace de 180m2

3 Pods de 4 joueurs – Durée : 30 minutes ou 1 h - Le principe est le même que sur les Pods Solo, mais les joueurs jouent en réseau, pour plus d'interactivités !

3 Pods Solo – Durée : 30 minutes ou 1 h -Le joueur joue seul, équipé d'un casque, dans son propre espace. Les mouvements se limitent à quelques pas, rotations, tirs…



« Un peu plus d'un an après le lancement de notre studio de création de jeu en VR (LDLC VR Studio), je suis si heureux aujourd'hui d'ouvrir notre propre espace de Réalité Virtuelle. Je suis toujours avide de nouveaux défis, de nouveaux horizons, et celui-ci me plait particulièrement. Le grand enfant que je suis ne peut qu'être heureux d'avoir aujourd'hui sa propre salle de jeu ! Et quelle salle ! Un espace novateur à destination de tous ! Nous avons plus que jamais le regard tourné vers l'avenir ! » s'enthousiasme Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.



Une dizaine de jeux disponibles !

Les jeux Pods sont accessibles dès 7 ans, et le Free Roaming dès 12 ans. Parmi les jeux proposés, on retrouve notamment les jeux développés par LDLC VR Studio comme Catch The Dragon ou Mission NAR-6.

Devenir capitaine d'un drakkar, se retrouver au cœur d'une arène futuriste ou de la Rome Antique, ou bien encore lutter pour sa vie face à une armée de zombies… Les joueurs pourront profiter d'univers variés qui sauront satisfaire les goûts de tous !

LDLC VR EXPERIENCE dispose d'un espace bar où les joueurs pourront profiter de boissons (fraiches et chaudes) et de planches à partager, le temps de se remettre de leurs émotions entre 2 parties endiablées !

A partir du mois de septembre 2021, ce nouvel espace de divertissement proposera en outre des offres dédiées pour les anniversaires, enterrements de vie de jeunes filles ou de vie de garçons, pour des souvenirs inoubliables



Un espace adapté à l'événementiel d'entreprise - disponible à partir de septembre 2021

La Réalité Virtuelle est idéale pour fédérer les équipes, challenger les collaborateurs et développer la cohésion d'équipe ! L'ensemble du complexe LDLC VR EXPERIENCE est privatisable afin d'organiser Team Building, afterworks et autres événements BtoB. Au programme : coopération, communication et dépassement de soi, le tout avec services de restauration, vestiaire, brief/debrief et parking gratuit.



Informations Pratiques :

Réservations en ligne sur : https://www.ldlc-vrexperience.com/

Adresse : 62 Chemin du Moulin Carron – 68570 Dardilly

Horaires :

Mercredi – Samedi – Dimanche : 14h – 22h

Jeudi – Vendredi : 17h – 23h



Accès :

En transport en commun :

Bus 10 Direction Porte de Lyon- Arrêt : Rue des Vergers

Bus 89 : Direction Porte de Lyon (Dardilly) – Arrêt : Techlid Le Paisy

En Voiture : Autoroute A6 – Sortie 34 (Parking privatif et gratuit)



Tarifs :

Pod 30 minutes : 16 euros

Pod 1h : 30 euros

Free Roaming 1h : 35 euros



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



