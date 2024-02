Guardant Health, Inc. est une société d'oncologie de précision. La société a pour objectif d'aider à vaincre le cancer à l'échelle mondiale grâce à l'utilisation de ses tests exclusifs, de vastes ensembles de données et d'analyses avancées. La société a mis au point ses tests Guardant360, Guardant360 CDx et GuardantOMNI basés sur la biopsie liquide pour le cancer à un stade avancé. Elle a également mis au point le test tissulaire Guardant360 TissueNext pour le cancer au stade avancé, le test sanguin Guardant Reveal pour détecter la maladie résiduelle et récurrente chez les patients atteints d'un cancer au stade précoce, et le test sanguin Guardant360 Response pour prédire la réponse du patient à l'immunothérapie ou à la thérapie ciblée huit semaines plus tôt que l'imagerie standard de soins actuelle. La plateforme GuardantINFORM de la société est utilisée pour aider les sociétés biopharmaceutiques à accélérer le développement de médicaments oncologiques de précision grâce à l'utilisation de cette plateforme de recherche in-silico qui permet de mieux comprendre l'évolution des tumeurs et la résistance aux traitements dans divers cancers régis par des biomarqueurs.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale