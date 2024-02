Gujarat Gas Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce du gaz naturel en Inde. Son activité dans le domaine du gaz naturel comprend la distribution de gaz depuis les sources d'approvisionnement jusqu'aux centres de demande et aux clients finaux. La société est engagée dans la distribution de gaz de ville, y compris la vente, l'achat, la fourniture, la distribution, le transport, le commerce de gaz naturel, de gaz naturel comprimé (GNC), de gaz naturel liquéfié (GNL), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et d'autres formes gazeuses par le biais de gazoducs, de camions/trains ou de tout autre mode approprié de transport/distribution de gaz naturel, de GNC, de GNL, de GPL et d'autres formes gazeuses. La société fournit du gaz naturel par gazoduc pour un usage domestique à environ 18,90 lakh ménages sur ses sites d'exploitation. Elle possède 27 licences de distribution de gaz de ville réparties sur 43 districts dans six États et un territoire de l'Union dans les États de Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Haryana, Punjab et Madhya Pradesh et dans le territoire de l'Union de Dadra & Nagar Haveli.

Secteur Services aux collectivités de gaz