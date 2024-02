Gujarat State Petronet Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est le transport de gaz naturel par gazoduc sur une base d'accès ouvert, depuis les points d'approvisionnement jusqu'aux centres de demande, puis la distribution aux clients finaux. La société s'occupe également de la mise en œuvre et de l'exploitation de la distribution de gaz en ville et de la production d'électricité au moyen d'éoliennes. Elle est engagée dans le développement d'infrastructures de transport d'énergie et dans la connexion des sources d'approvisionnement en gaz naturel, y compris les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) aux marchés. La société transporte du gaz vers environ 102 clients, dont des raffineries, des aciéries, des usines d'engrais, des usines pétrochimiques, des centrales électriques, des industries du verre, des textiles, des produits chimiques, des sociétés de distribution de gaz de ville (CGD) et d'autres industries diverses.

Secteur Services aux collectivités de gaz