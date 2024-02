Harmony Biosciences Holdings, Inc. est une société pharmaceutique à vocation commerciale. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies pour les patients atteints de maladies neurologiques rares, ainsi que pour les patients atteints d'autres maladies neurologiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Son produit, WAKIX (pitolisant), est une molécule dont le mécanisme d'action est spécifiquement conçu pour augmenter la signalisation de l'histamine dans le cerveau en se liant aux récepteurs H3. WAKIX est développé pour le traitement de la somnolence diurne excessive (SDE) chez les patients adultes atteints de narcolepsie et pour le traitement de la cataplexie chez les patients adultes atteints de narcolepsie. Son traitement de la narcolepsie agit principalement sur l'histamine, un neurotransmetteur majeur qui favorise l'éveil. La société propose également le HBS-102, un composé expérimental, qui est un antagoniste du récepteur 1 de l'hormone de concentration de la mélanine (MCH) (MCHR1) qui cible les neurones MCH dans le cerveau. Ses produits candidats comprennent également le Zygel, un cannabidiol synthétique.

Secteur Produits pharmaceutiques