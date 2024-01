Les actions indiennes ont augmenté lors de la séance de samedi, aidées par un rebond des valeurs bancaires après une chute de HDFC Bank plus tôt dans la semaine, alors que les investisseurs attendent les rapports de résultats des grands prêteurs privés, prévus plus tard dans la journée.

Le Nifty 50 a augmenté de 0,16% à 21 656,95, tandis que le S&P BSE Sensex a progressé de 0,14% à 71 781,64, à 9:31 a.m. IST.

Le marché des actions se négocie en séance complète samedi et restera fermé lundi en raison d'un jour férié dans l'État du Maharashtra et parce que le gouvernement central observe une demi-journée de travail à l'occasion de l'inauguration du temple de Ram dans la ville d'Ayodhya.

L'indice Nifty Bank a augmenté de 0,7 % samedi, après avoir perdu 5 % au cours des quatre dernières séances à la suite de la publication de résultats décevants par le principal prêteur privé, la HDFC Bank.

HDFC Bank, un poids lourd de l'indice, a augmenté de 1 % après une chute de plus de 12 % à la suite de la publication de ses résultats.

La société de paiement numérique Paytm a grimpé de 1,5 % après avoir déclaré un bénéfice d'exploitation pour le cinquième trimestre consécutif grâce aux ventes de la saison des fêtes.

La clôture record de l'indice S&P 500 à Wall Street a également favorisé le sentiment.

Le géant des biens de grande consommation Hindustan Unilever a toutefois chuté de 2 % après une augmentation des bénéfices moins importante que prévu, en raison de la faible demande rurale et de la concurrence accrue dans le secteur des biens de consommation.

Vendredi, les valeurs informatiques ont permis aux indices de référence de Mumbai de clôturer en hausse, mais pas suffisamment pour éviter une perte hebdomadaire après une série de trois séances de baisse provoquée par HDFC Bank.

Les plus petits rivaux de HDFC, ICICI Bank et Kotak Mahindra Bank, devraient publier leurs résultats plus tard dans la journée.

Le marché boursier devait auparavant tenir deux sessions spéciales samedi, les bourses cherchant à tester un système de sécurité pour les transactions. (Reportage de Chris Thomas à Bengaluru ; rédaction de Sonia Cheema)