Hertz Global Holdings, Inc. est une société holding. La société a pour activité la location de véhicules, principalement par l'intermédiaire de ses marques Hertz, Dollar et Thrifty. Elle opère à travers deux segments : Americas RAC et International RAC. Le segment Americas RAC propose la location de véhicules, ainsi que la vente de véhicules et des services à valeur ajoutée aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le segment International RAC propose la location et le leasing de véhicules, ainsi que la vente de services à valeur ajoutée dans des lieux autres que les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine et les Caraïbes. Il possède et exploite également la marque de location de véhicules Firefly et l'activité de covoiturage Hertz 24/7. Elle exerce son activité de location de véhicules dans le monde entier à partir d'environ 11 400 agences exploitées par la société et franchisées dans quelque 160 pays et juridictions, notamment aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie, au Canada, aux Caraïbes, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Nouvelle-Zélande.