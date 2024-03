ICF International, Inc. fournit des services professionnels et des solutions technologiques à des clients gouvernementaux et commerciaux, y compris des services de gestion, de marketing, de technologie et de conseil politique, ainsi que des services de mise en œuvre. Ses services comprennent des services de conseil, des services de mise en œuvre de programmes, des services d'analyse, des services numériques et des services d'engagement. Ses services de conseil comprennent la recherche sur les politiques critiques, l'industrie et les questions, tendances et comportements des parties prenantes. Les services de mise en œuvre de programmes identifient, définissent et mettent en œuvre des politiques, des plans, des programmes et des outils commerciaux. Les services d'analyse mènent des enquêtes et collectent et analysent des variétés et de grands volumes de données afin de comprendre les questions et options critiques pour ses clients et de fournir des informations commerciales exploitables. Les services numériques conçoivent, développent et mettent en œuvre des systèmes technologiques et des outils commerciaux. Les services d'engagement informent et engagent ses clients par le biais des relations publiques, de l'image de marque et du marketing.

