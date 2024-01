ICICI Prudential Life Insurance Company Limited a pour activité la fourniture de produits d'assurance-vie, de retraite et d'assurance-maladie à des particuliers et à des groupes. Les segments de la société comprennent Par Life, Par Pension, Non-Par Life, Non-Par Pension, Non-Par Variable, Non-Par Variable Pension, Annuity Non-Par, Health, Linked Life, Linked Pension, Linked Health, Linked Group Life, et Linked Group Pension. Ses plans d'épargne non liés à l'assurance comprennent ICICI Guaranteed Income for Tomorrow, ICICI Pru Lakshya, ICICI Pru Future Perfect, ICICI Pru Cash Advantage, ICICI Pru Anmol Bachat et ICICI Pru Savings Suraksha. Ses plans de protection comprennent ICICI Pru iProtect Smart, ICICI Pru Heart/Cancer Protect et ICICI Pru Precious Life. Ses plans d'assurance en unités de compte comprennent ICICI Pru Signature, ICICI Pru LifeTime Classic, ICICI Pru Smart Life et ICICI Pru1 Wealth. Elle propose également des plans d'assurance temporaire de groupe, tels que ICICI Pru Group Term Plus et ICICI Pru Super Protect-Credit.

Secteur Assurance vie et santé