IDEXX Laboratories, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, du développement et de la commercialisation d'instruments de tests diagnostiques destinés au contrôle de la santé animale et à l'analyse des produits laitiers et de l'eau. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit : - diagnostics vétérinaires pour animaux de compagnie (90,8%) ; - analyse de la qualité de l'eau (4,6%) ; - diagnostics vétérinaires pour animaux de rente et volailles (3,7%) : solutions destinées à détecter les maladies infectieuses chez les ruminants, les porcs, les volailles et les chevaux. Le groupe propose également des solutions de test des produits laitiers ; - autres (5,5%). La CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (57,3%) et de services (42,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (64,8%), Amériques (6,5%), Allemagne (4,1%), Royaume Uni (3,2%), France (2,5%), Italie (1,4%), Espagne (1,4%), Suisse (0,9%), Pays Bas (0,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (4,8%), Australie (2,9%), Japon (2,3%), Chine (1,5%) et Asie-Pacifique (2,9%).

