Intellia Therapeutics, Inc. est une société d'édition du génome au stade clinique, qui se concentre sur le développement de traitements curatifs utilisant la technologie Clustered, Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR associated 9 (CRISPR/Cas9). CRISPR/Cas9 est une technologie d'édition du génome, qui consiste à modifier des séquences sélectionnées d'acide désoxyribonucléique génomique. La société se concentre sur l'exploitation de sa plateforme modulaire pour faire progresser les thérapies in vivo et ex vivo pour les maladies dont les besoins ne sont pas satisfaits. Son principal candidat in vivo, NTLA-2001, est destiné au traitement de l'amylose à transthyrétine (ATTR), ainsi que NTLA-2002 pour le traitement de l'angio-œdème héréditaire (HAE). Elle développe des applications ex vivo pour l'immuno-oncologie et les maladies auto-immunes. Ses programmes ex vivo avancés comprennent un candidat cellulaire CAR-T (chimeric antigen receptor T), NTLA-6001 ciblant CD30 pour le traitement des cancers hématologiques exprimant CD30, y compris le lymphome de Hodgkin classique récidivant ou réfractaire.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale