Ivanhoe Mines Ltd. est une société canadienne d'exploitation, de développement et d'exploration minière. Elle se concentre sur l'exploitation, le développement et l'exploration de minéraux et de métaux précieux à partir de ses propriétés situées principalement en Afrique. Ses projets comprennent le complexe Kamoa-Kakula, Western Foreland, Kipushi et Platreef. Le projet Kamoa-Kakula Complex est un gisement de cuivre stratiforme avec des zones d'exploration prometteuses adjacentes dans la ceinture de cuivre d'Afrique centrale, à environ 25 kilomètres à l'ouest de la ville de Kolwezi et à environ 270 kilomètres à l'ouest de la capitale provinciale de Lubumbashi. Les 17 licences de l'avant-pays occidental couvrent une superficie totale de 2 407 kilomètres carrés au nord, au sud et à l'ouest du complexe cuprifère de Kamoa-Kakula. Le projet Kipushi est adjacent à la ville de Kipushi et à 30 km au sud-ouest de la capitale provinciale de Lubumbashi. Le projet Platreef est situé à environ huit kilomètres de Mokopane et à 280 kilomètres au nord-est de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Secteur Sociétés minières intégrées