Janus International Group, Inc. est un fabricant, un fournisseur et un prestataire de solutions clés en main pour le self-stockage, les bâtiments commerciaux et industriels. La société fournit des technologies d'automatisation des installations et des portes et de contrôle d'accès, des portes roulantes et battantes, des systèmes de couloirs et des unités de stockage déplaçables Structures de stockage supplémentaires déplaçables. Elle se compose de trois canaux de vente, à savoir New Construction-Self-storage, R3-Self-storage, et Commercial and Other. Elle opère à travers deux segments géographiques : Janus North America et Janus International. Le segment Janus International comprend Janus International Europe Holdings Ltd. (ROYAUME-UNI). Sa production et ses ventes se font en Europe et en Australie. Le segment Janus North America comprend toutes les autres entités, notamment Janus Core, BETCO, NOKE, ASTA, DBCI, ACT, Janus Door et Steel Door Depot.com. La catégorie "Commercial et autres" comprend les ventes de tôles à enrouler et de portes en acier à enrouler sur le marché commercial.

Secteur Fournitures de construction et installation