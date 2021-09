Julius Bär place un emprunt subordonné de 300 millions de dollars

Zurich (awp) - Le groupe Julius Bär a émis un emprunt subordonné de 320 millions de dollars. Cet emprunt dit "Additional Tier 1" (AT1) a été placé avec succès auprès de banques privées et d'investisseurs institutionnels en Asie et en Europe, a indiqué la banque zurichoise mercredi.

L'émission permet d'optimiser la structure de capital du groupe et améliore sa souplesse financière. L'emprunt est doté d'un coupon de 3,625% et sera remboursable la première fois en septembre 2028. Une demande de cotation sur SIX a été déposée.

mk/jb/rp/al