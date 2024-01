Kyushu Electric Power Co Inc est une société basée au Japon, principalement active dans le domaine de l'énergie électrique. Elle compte quatre secteurs d'activité. Le segment de l'énergie électrique domestique comprend principalement la production et la vente au détail d'énergie électrique domestique, ainsi que le transport et la distribution d'énergie dans la région de Kyushu. Le segment Autres services énergétiques comprend la fourniture d'électricité, comme la construction et la maintenance d'installations électriques, les activités de vente de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL), les activités liées aux énergies renouvelables et les activités à l'étranger. Le segment des services de technologies de l'information et de la communication (TIC) comprend principalement des activités de communication de données, de haut débit optique, de construction et de maintenance de télécommunications, de développement de systèmes d'information et de centres de données. Le segment Autres comprend principalement les activités immobilières et les activités des maisons de retraite payantes.