Lamb Weston Holdings, Inc. est un fournisseur de pommes de terre, de patates douces, d'amuse-gueules et de légumes surgelés pour les restaurants et les détaillants du monde entier. Les segments de la société sont les suivants : Global, Foodservice, Retail et Other. Le segment Global comprend les produits de pommes de terre surgelés vendus en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux, généralement à des chaînes de restaurants basées en Amérique du Nord et à des clients internationaux composés de chaînes de restaurants à service rapide et à service complet, de distributeurs de services alimentaires et de détaillants, à l'échelle mondiale et régionale. Le segment de la restauration comprend les produits de pommes de terre surgelés vendus aux États-Unis et au Canada à des distributeurs commerciaux, à des chaînes de restaurants généralement en dehors des chaînes de restaurants basées en Amérique du Nord et à des canaux non commerciaux. Le segment de la vente au détail comprend les produits de pommes de terre surgelés destinés aux consommateurs et vendus principalement aux épiceries, aux grandes surfaces, aux clubs et aux détaillants spécialisés. Le segment "Autres" comprend principalement les activités liées aux légumes et aux produits laitiers.

Secteur Transformation des aliments