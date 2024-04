Lincoln National Corporation est une société holding qui gère plusieurs activités d'assurance et de retraite par l'intermédiaire de filiales. Ses secteurs d'activité comprennent les rentes, l'assurance-vie, la protection collective et les services de plans de retraite. Le secteur des rentes offre à ses clients une croissance des investissements avec report d'impôt et des possibilités de revenus à vie en proposant des rentes variables, des rentes fixes et des rentes variables indexées. Le secteur de l'assurance-vie propose des produits d'assurance-vie, notamment des assurances temporaires, des produits d'assurance-vie universelle indexée (IUL) et d'assurance-vie universelle variable (VUL), des produits à prestations liées, ainsi que des avenants pour les maladies graves et les soins de longue durée. Le secteur de la protection collective offre des produits et des services d'assurance collective non médicale, y compris l'invalidité à court et à long terme, l'invalidité légale et l'administration des congés médicaux familiaux rémunérés. Le secteur des services de retraite fournit aux employeurs des produits et des services de retraite.

Secteur Assurance vie et santé