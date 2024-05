Loop Media, Inc. est une société de médias à plateforme vidéo numérique multicanaux qui utilise la technologie du marketing pour offrir ses services. Sa technologie et sa bibliothèque de vidéos et de contenus sous licence lui permettent d'organiser et de distribuer des vidéos de courte durée à des restaurants hors domicile, à des établissements hôteliers, à des commerces de détail, à des magasins de proximité et à d'autres lieux, afin de leur permettre d'informer, de divertir et d'engager leurs clients. Sa technologie fournit aux annonceurs tiers un outil de marketing et de promotion ciblé pour leurs produits et services et, dans certains cas, lui permet de mesurer le nombre de spectateurs potentiels de cette publicité et de ce matériel promotionnel. Elle distribue son contenu et son inventaire publicitaire sur des écrans numériques situés dans des lieux d'affichage, principalement par l'intermédiaire de la plateforme qu'elle possède et exploite, composée de lecteurs multimédias Android (Loop Players) et d'ordinateurs ScreenPlay, ainsi que par l'intermédiaire d'écrans sur des plateformes numériques détenues et exploitées par des tiers.

Secteur Diffusion