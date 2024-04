Materialise NV est une société basée en Belgique qui est engagée dans l'industrie du logiciel. La société est un fournisseur de logiciels et de services d'impression tridimensionnelle (3D) qui intègre l'expérience de l'impression 3D dans une large gamme de solutions logicielles et de services d'impression 3D. Elle transforme les entreprises grâce à trois éléments d'alignement : la qualité, la fiabilité et la répétabilité, grâce auxquels elle constitue l'épine dorsale de l'industrie de l'impression 3D. Les solutions sont construites pour des applications d'impression 3D dans plusieurs industries, notamment les soins de santé, l'automobile, l'aérospatiale, l'art et le design, et les biens de consommation. Elle est également présente sur le marché national et dans le monde entier, notamment en Colombie, au Brésil, en Australie, en Malaisie, en Chine, au Japon, en Autriche, en Pologne, en Allemagne et en France, entre autres.

Secteur Logiciels