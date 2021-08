Maurel & Prom : résultat net courant positif au 1er semestre

Maurel & Prom publie un résultat net courant de 33 millions de dollars sur les six premiers mois de 2021, contre -61 millions au premier semestre 2020, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation en forte hausse à 117 millions, contre 18 millions un an auparavant.



Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 32% à 188 millions de dollars, avec 25.182 bep/j de production en part M&P au premier semestre, et un prix de vente moyen de l'huile de 63 dollars le baril, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent.



'L'objectif est désormais de maximiser cette performance en augmentant la production, grâce notamment à la reprise des forages de développement au Gabon qui a lieu au mois de juillet', indique le directeur général Olivier de Langavant.



