Mereo BioPharma Group plc est une société biopharmaceutique. Elle se concentre sur le développement de traitements pour les maladies rares. Elle a développé un portefeuille de produits candidats en phase clinique. La société a deux produits candidats pour des maladies rares : le setrusumab pour le traitement de l'ostéogenèse imparfaite (OI) et l'alvelestat pour le traitement de la maladie pulmonaire associée au déficit en alpha-1-antitrypsine (AATD-LD) et du syndrome de bronchiolite oblitérante (BOS). Elle a également deux produits candidats en oncologie en cours de développement clinique. Il comprend également l'Etigilimab, un anticorps dirigé contre le TIGIT (immunorécepteur des cellules T avec des domaines Ig et ITIM). Navicixizumab, son programme de partenariat non essentiel, est un anticorps bispécifique qui inhibe le ligand delta-like 4 (DLL4) et le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF). Ses programmes non essentiels disponibles pour un partenariat comprennent l'acumapimod et le léflutrozole. L'acumapimod est un inhibiteur de la MAP kinase p38 destiné au traitement des exacerbations aiguës sévères de la BPCO (AECOPD).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale